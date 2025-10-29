AMP Plemmirio e Spoke 8: ricerca e sostenibilità tra mare e terra

In studio Salvatore Cartarassa - Direttore AMP Plemmirio

Sul posto i vigili del fuoco

Siracusa, rifiuti a fuoco a Fontane Bianche. Un lettore: “rogo attivo da ieri”

I residenti costretti a vivere chiusi in casa

Rifiuti a fuoco, da ieri pomeriggio, a Fontane Bianche, tra via delle Muse e via Lago di Pergusa. Una colonna di fumo molto alta ha costretto i residenti a vivere chiusi in casa per evitare gli odori e sostanze sprigionate dal rogo dei rifiuti di ogni tipo. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma pare che questa mattina il rogo sia ripartito.
Preoccupazione è stata espressa dai residenti.


