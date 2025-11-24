Siracusa, rifiuti a fuoco in via Luigi Cassia

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Buonasera. Dall’inizio dell’estate sul marciapiede di via Luigi Cassia, all’ altezza del civico 26, insiste della spazzatura frutto della pulizia dell’adiacente rotatoria. All’inizio di Settembre qualcuno ha pensato bene di dargli fuoco con tanto di intervento dei pompieri. Stiamo per approdare alla fine dell’anno e nonostante i vari interventi, uno dei quali ieri mattina, di pulizia dei marciapiedi, ciò che resta di quella primordiale spazzatura insiste ancora al centro del suddetto costituendo un serio pericolo per i pedoni poiché si tratta, per la maggior parte, di bottiglie rotte in mille pezzi. Spero che dopo questa segnalazione qualcosa si muova.”