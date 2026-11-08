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Siracusa, rifiuti abbandonati in via Tremilia
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«Desidero segnalare questa enorme discarica che da anni persiste nell’indifferenza generale, delle aziende preposte e delle istituzioni locali, in via Tremilia nel tratto che va verso Belvedere all’altezza della cosiddetta villa del Gelsomini. Ho segnalato numerose volte alla Tari, all’ufficio del cittadino e al comune indicando inoltre altri rifiuti abbandonati nella traversa in cui risiedo... considerata anch’essa una discarica consolidata e tralasciata da ogni intervento»un lettore, via WhatsApp
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