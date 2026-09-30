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Siracusa, rifiuti abbandonati nei pressi di una scuola
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«Da una settimana nei pressi dell'ingresso della Scuola Media Lombardo Radice in Via Ierone I al civico 37, increscioso.»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito a una discarica abusiva in Via Ierone I a Siracusa.
“Da una settimana nei pressi dell’ingresso della Scuola Media Lombardo Radice in Via Ierone I al civico 37, increscioso.”
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