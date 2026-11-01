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Siracusa, rifiuti e ingombranti abbandonati in via Vanvitelli

rifiuti abbandonati in via Vanvitelli

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Buongiorno, queste le condizioni di via Vanvitelli. Rifiuti e ingombranti abbandonati

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