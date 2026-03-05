Siracusa, rifiuti e mastelli distrutti: “Vogliamo le telecamere”

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“L’angolo del condominio Dalmazia è diventato la discarica abusiva degli incivili. Non è possibile vivere in queste condizioni! Le persone che paghiamo puntualmente la TARI cerchiamo aiuto per risolvere quest’indecenza. Chiediamo, dopo tante segnalazioni fatte agli organi competenti, le telecamere, chiediamo mastelli efficienti, chiediamo un po’ di civiltà. Chiediamo soprattutto i nostri diritti. Lo facciamo con educazione, diversamente da chi ha ridotto quest’angolo di palazzo osceno, indecoroso.”