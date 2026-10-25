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Siracusa, rifiuti in via Santi Amato 35: il lettore segnala mesi di proteste senza esito
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«Questa è la situazione in via Santi Amato 35. Mesi di segnalazioni alla Tekra/Risam, ma la situazione non è cambiata. Però 400 euro di Tari la pago ed inoltre se sbaglio a fare la differenziata mi segnalano»un lettore, via WhatsApp
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