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Siracusa, rifiuti non raccolti in via Bartolomeo Cannizzo

Rifiuti via Cannizzo

«Via Cannizzo 21. Siamo alle solite, chi non paga la TARI può avere il»

un lettore, via WhatsApp

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito alle condizioni di via Bartolomeo Cannizzo, zona fiera del mercoledì, a Siracusa.

“Via Cannizzo 21. Siamo alle solite, chi non paga la TARI può avere il ” lusso” di sporcare la città e non venire multata. Da 3 settimane non viene raccolta e (in foto non si vede) ci sono altri rifiuti ingombranti”.

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