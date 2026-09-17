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Siracusa, rifiuti non raccolti in via Bartolomeo Cannizzo
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«Via Cannizzo 21. Siamo alle solite, chi non paga la TARI può avere il»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito alle condizioni di via Bartolomeo Cannizzo, zona fiera del mercoledì, a Siracusa.
“Via Cannizzo 21. Siamo alle solite, chi non paga la TARI può avere il ” lusso” di sporcare la città e non venire multata. Da 3 settimane non viene raccolta e (in foto non si vede) ci sono altri rifiuti ingombranti”.
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