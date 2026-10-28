Arte
2 giorni fa
Siracusa, rifiuti speciali in via professore Vittorio Guardo
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«Discarica a cielo aperto in pieno centro, via Professore Vittorio Guardo. Discarica che in alcuni punti , esistendo da qualche tempo si starebbe coprendo di rovi e che di giorno in giorno viene alimentata da qualche individuo che scarica anche rifiuti speciali quali come pittura, amianto, tubi in plastica e frigoriferi»un lettore, via WhatsApp
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