Siracusa, rigettato il ricorso contro il trasloco del Rizza. Burti: “le soluzioni alternative restano in piedi”

“La sentenza del TAR sul Piano Scuole del Libero Consorzio non mette la parola “fine” alla discussione, ma sposta il baricentro dalla giurisprudenza alla responsabilità politica, che purtroppo è rimasta finora confinata.” A dirlo è il consigliere del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Cosimo Burti, che in questo modo replica anche alle parole rilasciate in mattinata attraverso una nota dal presidente dell’ex Provincia regionale, Michelangelo Giansiracusa.

Oggetto della discussione è la sentenza del Tar di Catania che ha rigettato il ricorso presentato da alcuni docenti e dal comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa” sul piano di riorganizzazione degli istituti scolastici superiori. E per Burti una questione così rilevante, come lo sradicamento dalla sua sede storica del Rizza, dei suoi alunni, del corpo insegnante, del personale amministrativo non può e non deve essere confinata in una diatriba legale.

“I valori in gioco sono ben altri e lo stesso TAR, in ogni caso, non ha promosso la proposta dell’Ente, l’ha semplicemente dichiarata legalmente possibile – afferma il consigliere provinciale -. Le proposte alternative restano quindi sul tavolo con dignità, valenza didattico e sociale e peso strategico assolutamente inalterati.”

Proprio per questo Burti annuncia la volontà di chiedere al Presidente del Libero Consorzio di Siracusa “di non nascondersi dietro aspetti che hanno certamente il loro valore ma che non possono cancellare tutti gli elementi, che sono tanti e tutti ancora validissimi. La politica – conclude – ha il dovere di farsi carico delle condivisibili preoccupazioni di studenti e docenti, di tanti cittadini ed associazioni, continuando il buon lavoro intrapreso al tavolo con le scuole e cercando di individuare la soluzione condivisa da sempre auspicata. E’ possibile farlo, è doveroso farlo”.