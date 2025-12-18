Siracusa, rilancio della Borgata. La Camera del Lavoro: “perplessità sulla procedura d’urgenza”

“Apprezziamo l’iniziativa dell’Amministrazione a favore del rilancio della borgata, attraverso misure finalizzate ad attrarre nuove attività economiche e professionali in una sua specifica area. Tuttavia, esprimiamo pubblicamente e con rammarico la nostra perplessità per la scelta di una procedura d’urgenza che ha di fatto precluso la partecipazione dei comitati di quartiere, sindacati e associazioni di categoria tanto nella fase propositiva quanto in quella emendativa. La maggiore criticità riguarda l’esenzione IMU per i proprietari di immobili commerciali che ospiteranno le nuove attività. Un confronto preventivo avrebbe permesso di proporre ai gruppi consiliari alcuni correttivi necessari a scongiurare il rischio di speculazione immobiliare”. È quanto si legge in una nota firmata da Camera del lavoro La Borgata, Cna, Ciao, Lega pensionati, Comitato Rinascita Borgata-S. Lucia, Associazione culturale Minerva , Un’altra storia, Cantiere archimedeo , Alessandra Iemmolo, Roberto Fai, Fulvio Di Gregorio, Stefania Festa, Giuseppe Garro.

“Riteniamo prioritario e non più differibile affrontare il disagio profondo e diffuso tra residenti, commercianti e artigiani, causato dal degrado dei servizi pubblici: illuminazione carente, sporcizia stradale e, soprattutto, dalla chiusura degli uffici comunali, del distaccamento di Polizia Municipale e della biblioteca – concludono – Queste condizioni di vivibilità, in progressivo peggioramento, stanno già inducendo molte famiglie a vendere la propria abitazione per trasferirsi in quartieri più accoglienti. Tale fenomeno, combinato con il pacchetto di agevolazioni, rischia di innescare un processo di gentrificazione, stravolgendo l’identità sociale della borgata. Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di avviare un rapporto di partecipazione e collaborazione costante sulle politiche e sui provvedimenti che riguardano il futuro del nostro quartiere, e di inserire nel bilancio di previsione le somme per l’acquisto, da parte dell’ente, di locali in Borgata idonei ad ospitare i servizi demografici, il centro anziani, la biblioteca comunale e il distaccamento della polizia municipale, per favorire la coesione sociale e la riqualificazione sociale e culturale”.