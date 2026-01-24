Siracusa, rimborsi per il sisma del ’90: domani nuova assemblea del Pci che chiede “giustizia fiscale”

Un appello alla mobilitazione collettiva per ottenere giustizia fiscale sui rimborsi Irpef legati al sisma del 1990. È questo il senso dell’assemblea interprovinciale in programma domani, domenica 25 gennaio, alle ore 10, a Siracusa, in via Foro Siracusano 43, davanti all’ex Provincia regionale. L’iniziativa riguarda i contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa che attendono da oltre 35 anni la restituzione delle imposte Irpef non dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992.

A promuovere l’incontro è il Pci di Siracusa, che in una nota invita amministrazioni, istituzioni, consiglieri comunali e provinciali, deputazione regionale e nazionale, organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti e organi di stampa a partecipare attivamente per fare fronte comune su una vicenda definita “un’odissea infinita”.

Nel documento si rinnova la richiesta al presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, affinché convochi un Consiglio interprovinciale con l’obiettivo di sollecitare l’intera classe politica a un’azione unitaria e coordinata, fungendo anche da collegamento diretto tra i contribuenti e il tavolo ministeriale competente.

L’appello è rivolto anche al Parlamento e al Governo affinché venga approvato il disegno di legge già presentato, o altri provvedimenti legislativi, che prevedano il rimborso Irpef a tutti i contribuenti leali – lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati – o ai loro eredi. “Non si può continuare a tenere la testa sotto la sabbia – si legge nella nota – i contribuenti meritano giustizia“.

Infine, il Pci sollecita l’Agenzia delle Entrate, sia a livello territoriale che nazionale, a procedere con la liquidazione immediata di tutte le istanze presentate prima di marzo 2010 e a predisporre quanto necessario per garantire i rimborsi a tutti gli aventi diritto.

“I contribuenti leali, traditi e dimenticati dal Fisco – conclude il comunicato firmato da Marco Gambuzza – chiedono semplicemente giustizia fiscale“.