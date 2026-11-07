Siracusa, Rimborsi Sisma ’90: Scerra e Nicita chiedono di riaprire i termini

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La battaglia per i rimborsi fiscali legati al terremoto del 13 dicembre 1990 non è ancora conclusa. A Siracusa, nel salone del Santuario della Madonna delle Lacrime, si è tenuto questa mattina un incontro pubblico promosso dal deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, dal senatore del Partito democratico Antonio Nicita e da Totò Lantieri, presidente dell’associazione Sisma 90, per fare il punto sulle somme ancora da restituire ai contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Al centro del confronto la proposta di legge per riaprire i termini di presentazione delle domande, consentendo anche a chi non aveva presentato istanza entro le scadenze previste di accedere ai rimborsi, purché in possesso dei requisiti.

Dopo lo sblocco dei pagamenti avvenuto nel dicembre 2024 per i contribuenti che avevano presentato regolare domanda entro il 2010, resta infatti aperta la questione di quanti non hanno potuto beneficiare della restituzione delle somme versate.

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“Parliamo di un diritto che lo Stato in questo momento non sta garantendo appieno”, ha dichiarato Scerra, ricordando come dopo il terremoto del 1990 fosse stato assunto un impegno nei confronti dei cittadini dei territori colpiti. “Trattandosi di una restituzione dovuta, questo rimborso non deve avere alcun tipo di prescrizione o data di scadenza”.

Il deputato pentastellato ha quindi richiamato i risultati ottenuti negli ultimi anni e la necessità di proseguire l’iniziativa parlamentare. “Nel 2024 siamo riusciti a sbloccare i rimborsi per chi aveva presentato l’istanza entro il 2010”, ha spiegato Scerra, aggiungendo che la proposta di legge punta a una “riapertura straordinaria dei termini per tutti i cittadini”, affinché anche gli esclusi possano ottenere le somme spettanti.

Sulla stessa linea Antonio Nicita, che ha posto l’attenzione sulle differenze di trattamento tra i contribuenti che avevano presentato domanda e quelli che, per diverse ragioni, non lo avevano fatto.

“È fondamentale affrontare il tema della discriminazione tra chi ha fatto domanda e chi non l’ha fatta”, ha sottolineato il senatore del Pd, richiamando in particolare una pronuncia del 2017 relativa alle modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori dipendenti.

Secondo Nicita, il chiarimento giurisprudenziale, intervenuto diversi anni dopo la scadenza dei termini originari, rappresenta un elemento sul quale fondare la richiesta di una nuova finestra per la presentazione delle domande.

Il senatore ha inoltre evidenziato la differenza tra un contributo assistenziale e la restituzione di somme già versate dai cittadini. “Non stiamo parlando di un sussidio a pioggia, ma della restituzione di somme effettivamente versate”, ha affermato, ricordando come negli anni siano state introdotte diverse misure di definizione agevolata dei debiti fiscali, mentre numerosi contribuenti colpiti dal sisma attendono ancora di vedere riconosciute le proprie richieste.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione delle difficoltà burocratiche legate al recupero di documentazione fiscale risalente a oltre trent’anni fa. Un problema che, secondo i promotori, non dovrebbe trasformarsi in un ulteriore ostacolo per i cittadini interessati.

L’obiettivo condiviso da Scerra, Nicita e dall’associazione Sisma 90 è dunque quello di ottenere un intervento legislativo che superi le attuali limitazioni temporali e consenta di esaminare anche le posizioni di chi è rimasto escluso dai precedenti provvedimenti.