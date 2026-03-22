Siracusa, rimonta da squadra vera. Cancellieri: “stagione che non dimenticherò”

Una vittoria pesante, sofferta, ma dal valore enorme. Il Siracusa Calcio supera in rimonta l’AZ Picerno e tiene accesa la fiammella della salvezza, al termine di una gara combattuta e ricca di significati.

A decidere la sfida del “De Simone” le reti di Arditi e Gudelevicius, che ribaltano l’iniziale vantaggio ospite firmato da Abreu. Una risposta di carattere per la squadra di Marco Turati, capace ancora una volta di reagire alle difficoltà.

Nel post partita, il tecnico del Picerno Emilio De Luca ha analizzato con rammarico la sconfitta: “La volevamo vincere, ma sapevamo di affrontare una buona squadra. Abbiamo sofferto e dovevamo essere più bravi a tenere palla. Con più cattiveria e attenzione non potevamo prendere gol in quel modo“.

De Luca sottolinea i limiti dei suoi. “All’inizio ci siamo fatti saltare troppo facilmente e sulle palle inattive abbiamo sofferto. Dobbiamo migliorare la condizione perché qualcuno ha poca tenuta. Stiamo cercando di alzare il baricentro, ma serve tempo. Potevamo essere più aggressivi e più cattivi in alcune situazioni“.

Dall’altra parte, invece, è soddisfatto Turati, che esalta lo spirito dei suoi ragazzi. “Devo fare un applauso a tutta la squadra – dice -. Fino a stamattina avevo diversi infortunati: c’è chi è sceso in campo senza allenarsi come Marafini, chi con infiltrazioni, come Valente. Qui tutti vogliono essere protagonisti per dare soddisfazione alla città”.

Il tecnico azzurro evidenzia la prestazione messa in campo dai suoi ragazzi. “Abbiamo fatto una grande partita, spingendo dal primo al novantesimo, con un dominio territoriale importante. Marafini, ad esempio, non si è allenato tutta la settimana ma ha stretto i denti: questo è lo spirito che ci deve appartenere“.

Una vittoria arrivata ancora una volta in rimonta: “Le squadre che ribaltano le partite sono squadre forti. Non mi piace andare sotto, soprattutto quando stai dominando, ma bisogna avere la forza di reagire. Nella ripresa siamo tornati arrembanti. E voglio sottolineare che si può essere decisivi anche in pochi minuti, come ha fatto Gudelevicius“.

Turati torna poi sul “patto” fatto dal gruppo. “Prima della partita con il Cosenza abbiamo deciso di andare avanti nonostante tutto, cercando di rendere questa stagione qualcosa di magico, che tra vent’anni ricorderemo. Sbaffo, ad esempio, ci sta dando tantissimo anche fuori dal campo“.

Tra i protagonisti della gara anche Damiano Cancellieri, tra i migliori in campo. “In questo periodo sto lavorando molto sulla conclusione, come vuole il mister. Questa stagione non la dimenticherò: nelle difficoltà ho trovato un gruppo coeso, determinato e resiliente. Nulla ci ha abbattuto, anzi ci ha dato più forza”.

Il terzino azzurro sottolinea la mentalità della squadra: “Negli ultimi metri la prima idea è servire il compagno, ma anche cercare la conclusione. Spesso siamo andati sotto, ma questa è una caratteristica che ci distingue e che può portarci a fare grandi cose“.

Una vittoria che non cancella le difficoltà, ma che conferma ancora una volta il cuore del Siracusa. E, soprattutto, la volontà di non arrendersi mai.