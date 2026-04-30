Siracusa, rimpatriati dalla Polizia quattro cittadini stranieri

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, diretti dal dott. Massimiliano Santoro, hanno eseguito negli ultimi giorni quattro provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini non comunitari appartenenti a diverse nazionalità.

I primi due entrambi di origine tunisina, il primo, detenuto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato prelevato dal carcere di Siracusa e, poiché ritenuto socialmente pericoloso per essere stato denunciato nel corso della sua detenzione per danneggiamento alla struttura carceraria, è stato accompagnato presso un centro per il rimpatrio in attesa di essere espulso.

Il secondo tunisino è stato invece direttamente rimpatriato nel paese di origine dopo essere stato prelevato dalla Casa di Reclusione di Augusta.

Lo stesso, ritenuto socialmente pericoloso, era detenuto per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Un cittadino albanese, rintracciato dagli agenti del Commissariato di Augusta, è stato trovato irregolare sul territorio nazionale e, dopo le necessarie incombenze presso l’Ufficio Stranieri, sono state avviate le procedure per il rimpatrio volontario presso il Paese d’origine.

Infine, anche per una cittadina colombiana, anch’essa irregolare sul territorio italiano, è stata avviata la procedura per il rimpatrio volontario.