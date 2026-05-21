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Polizia di Stato

Siracusa, rimpatriato un cittadino straniero: era in carcere per rapina e lesioni

Tra le accuse anche furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, reati in materia di stupefacenti, danneggiamento e immigrazione clandestina

Tra le accuse anche furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, reati in materia di stupefacenti, danneggiamento e immigrazione clandestina

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Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa diretta da Massimiliano Santoro, hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero.

Lo stesso è stato prelevato dal carcere di Augusta, dove era recluso perché responsabile dei reati di rapina aggravata, lesioni personali, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, reati in materia di stupefacenti, danneggiamento ed immigrazione clandestina, ed è stato rimpatriato.


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