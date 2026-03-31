Siracusa, rimpatriato un cittadino straniero pericoloso

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito un provvedimento di espulsione, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, nei confronti di un cittadino gambiano di 28 anni.

Lo stesso, arrestato per i reati di rapina aggrava, stupefacenti, lesioni personali, resistenza a P.U. furto aggravato, porto di armi o oggetti atti ad offendere, è stato prelevato dal carcere di Augusta (SR) e, poiché è ritenuto socialmente pericoloso, è stato rimpatriato.

Inoltre, i poliziotti dell’Ufficio Stranieri hanno notificato ad un rumeno un decreto di allontanamento dal territorio nazionale ad un cittadino rumeno che è stato scarcerato dal carcere di Cavadonna dopo aver scontato la pena di 2 anni ed 8 mesi per il reato di maltrattamenti in famiglia.