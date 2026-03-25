Siracusa, rimpatriato un cittadino straniero pericoloso

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito un provvedimento di espulsione, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, nei confronti di un cittadino tunisino di 42 anni.

Lo stesso, arrestato per il reato di associazione a delinquere, è stato prelevato dal carcere di Augusta (SR) e rimpatriato.

L’uomo, che annovera precedenti penali per associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e danneggiamento, è ritenuto socialmente pericoloso e per tali motivi è stato rimpatriato.