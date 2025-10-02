Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia. Ieri il corteo a Siracusa

In studio con Sara Zappulla, consigliere comunale Pd

Polizia di Stato

Siracusa, rimpatrio per tre cittadini stranieri sbarcati martedì sulle nostre coste

Si tratta di un marocchino e di due cittadini egiziani

La polizia controlla uno sbarco di immigrati

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale dopo che lo stesso era stato rimpatriato.

Altri due cittadini egiziani sono stati condotti in un Centro dell’Isola per essere anch’essi rimpatriati nel paese di origine.

I tre stranieri fanno parte di un gruppo di immigrati sbarcati clandestinamente nelle coste di questa provincia il 30 settembre scorso.


