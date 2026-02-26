Siracusa, rinnovato il Consiglio Direttivo del Circolo del Giardino

L’Assemblea Generale dei Soci del Circolo del Giardino di Siracusa, riunitasi nella sede cittadina del sodalizio il 22 febbraio 2026, ha approvato all’unanimità dei presenti i Bilanci Consuntivo 2025 e Preventivo 2026 ed eletto i componenti delle Cariche Sociali Istituzionali per il biennio 2026/2027.

Nella carica di Presidente è stato confermato l’avvocato Corrado Bruno Adragna, che sarà coadiuvato da un Consiglio Direttivo composto da Carla Agostini, Melania Anastasio, Lucia Bozzanca, Lucia Callari, Carmelo Di Noto, Graziella Germano, Corrado Grasso, Salvatore Magnano, Savi Martinez, e Federica Tamburini.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Carmelo Schiavo, che lo presiede, Luciano Aliffi, e Nuccio Bramanti. Il Collegio dei Probiviri da Cataldo Canalicchio, Enzo Mauro, Cirino Ossino, Claudio Spada e Guido Virzì.

“A fronte dei gravi danni recentemente inflitti alla nostra sede nautica di Fontane Bianche dal ciclone Harry – ha dichiarato il Presidente Adragna, ringraziando per la fiducia rinnovatagli – il nostro sodalizio ha dimostrato una straordinaria forza di resilienza e coesione, espressa dal desiderio unanime dei Soci di partecipare alla rinascita della nostra sede estiva, per renderla ancor più bella e attrattiva di prima”.