Siracusa, rinnovato il Consiglio direttivo di Archeoclub. Paolo Scalora eletto presidente

Attualità · In carica per 5 anni

Rinnovato il Consiglio direttivo di Archeoclub d’Italia Siracusa “Enzo Maiorca”. Per il quinquennio 2026/2031 sono stati eletti nel consiglio direttivo: Paolo Scalora, Marco Mastriani, Carlo Castello, Salvatore Corso e Maria La Pira.

L’intera associazione ringrazia il presidente uscente, Carlo Castello, per il lavoro svolto in questi anni e soprattutto rilancia sulla necessità di potenziare iniziative e attività legate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali in Sicilia, con una particolare attenzione e sensibilità al vasto e importante patrimonio archeologico esistente. Nei prossimi mesi, molte delle attività culturali che si realizzeranno, propongono il pieno coinvolgimento delle istituzioni pubbliche con l’assessorato Regionale ai Beni Culturali e la Sovrintendenza di Siracusa, la Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana, il comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con la sezione di Siracusa, le università, gli enti locali e in generale tutti coloro che concorrono alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. “Crediamo – affermano i componenti del direttivo – che oggi più che mai, serve avviare una nuova fase di rilancio delle politiche sui beni culturali in Sicilia, in cui le realtà associative, preposte allo scopo con particolari competenze professionali e culturali, possono essere realmente un valore aggiunto per la piena applicazione dei presupposti normativi già ben definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero il Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004″.

Alla guida di Archeoclub d’Italia Siracusa “Enzo Maiorca” per i prossimi 5 anni, è stato eletto l’archeologo Paolo Scalora, professionista e ricercatore indipendente, autore di molte pubblicazioni scientifiche e divulgative sul patrimonio culturale e archeologico. Collabora con il bimestrale dell’Ente Fauna Siciliana e da diversi anni studia il territorio siracusano nei suoi vari aspetti culturali. È stato anche autore di diversi articoli scientifici con la rivista italiana di Onomastica nazionale.