Siracusa, rinnovato il “Protocollo Zeus”: prevenzione e recupero per contrastare la violenza di genere

Oggi il questore di Siracusa, Roberto Pellicone, ha formalizzato il rinnovo del “Protocollo Zeus” con l’associazione A.P.S. Centro FamigliE, per il biennio 2026-2028, confermando la sinergia strategica per il trattamento psicologico degli autori di violenza domestica e di genere.

La decisione di proseguire la collaborazione con l’equipe di professionisti dell’associazione A.P.S. Centro FamigliE nasce dagli ottimi risultati ottenuti nel corso del precedente mandato. La professionalità, la competenza e l’approccio specializzato dimostrati dagli psicologi e dagli operatori dell’associazione sono stati fondamentali per il buon esito del protocollo, che si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione previste dall’Ammonimento del questore.

Il “Protocollo Zeus”, già sperimentato in altre province d’Italia e anche a Siracusa (dove per il 2023 era stato siglato con l’ASP), è stato rimodulato allo scopo di dare piena attuazione alla legge 119/2013 così come modificata dalla l. 168/2023.

Infatti, nel convincimento che l’unica strategia valida sia quella di natura preventiva, la recente normativa rende ancor più indispensabile offrire servizi agli uomini maltrattanti che si sono resi protagonisti di violenza in ambito familiare o nelle relazioni affettive, concedendo loro la possibilità di effettuare, su base volontaria e a titolo gratuito, un percorso che consenta loro di cambiare l’approccio relazionale con il proprio partner.

Le modifiche normative apportate alla misura di prevenzione dell’Ammonimento del questore hanno voluto affiancare al provvedimento amministrativo a tutela delle donne, anche la cura dell’autore di tale violenza, ritenendo essenziale la presa di coscienza della propria condotta quale elemento indispensabile per impedire ogni recidiva. Peraltro, soltanto a coloro che, dopo essere stati ammoniti, seguiranno tale percorso di recupero, verrà data la possibilità di chiedere la revoca dell’Ammonimento.

“Nella provincia di Siracusa, sebbene il fenomeno della violenza di genere sia fortemente attenzionato dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni a ciò preposte, ritengo che la sola repressione del fenomeno non sia sufficiente a debellarlo – afferma il questore –. La strategia vincente nella quale tutti dobbiamo credere è quella della prevenzione a tutti i livelli, in questo ambito infatti si colloca il Protocollo Zeus che oggi grazie alla rinnovata collaborazione siglata con l’Associazione A.P.S. Centro FamigliE rafforza il patto di collaborazione al servizio della cittadinanza”.