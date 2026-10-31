Siracusa, rinnovato lo snodo idraulico di Piazza Santa Lucia: ripristinato il servizio

Attualità · Aretusacque

Si sono conclusi, nella giornata di ieri e nei tempi previsti, gli interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento della rete idrica eseguiti da Aretusacque in Piazza Santa Lucia. I lavoro erano finalizzati al miglioramento dell’affidabilità e della gestione operativa del sistema di distribuzione cittadino.

L’attività programmata dal gestore idrico ha consentito, non solo la riparazione del guasto che aveva reso necessario l’intervento ma, anche il completo rinnovo dello “snodo idraulico” presente nell’area. Si è provveduto alla sostituzione delle apparecchiature obsolete mediante l’installazione di nuove tubazioni e saracinesche di sezionamento, elementi fondamentali per una gestione più efficiente della rete e per una maggiore rapidità delle future operazioni di manutenzione.

Per limitare al minimo potenziali futuri disservizi, Aretusacque ha colto l’occasione della sospensione programmata per eseguire, contestualmente, ulteriori attività di manutenzione strategiche sulla rete cittadina. Durante la stessa finestra operativa sono stati infatti realizzati numerosi interventi di manutenzione e riparazione in diversi punti della rete, ottimizzando le lavorazioni, incrementando il numero delle maestranze e riducendo sensibilmente il tempo complessivo di disalimentazione per l’utenza.

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Tra le attività eseguite: anche la riparazione di una perdita localizzata su una condotta che alimenta l’ospedale Umberto I. Intervento di fondamentale importanza per garantire la piena efficienza del servizio.

Particolarmente significativo è stato il lavoro effettuato sul tratto di rete interessato dal guasto in Piazza Santa Lucia. Le verifiche effettuate dalle squadre operative hanno infatti evidenziato la presenza di gravi criticità strutturali dovute all’avanzato stato di ammaloramento delle tubazioni e delle apparecchiature esistenti. Per questo motivo si è proceduto alla sostituzione integrale delle componenti compromesse, migliorando, in tal modo, le condizioni di esercizio dell’infrastruttura e aumentandone l’affidabilità nel lungo periodo.

Al completamento delle lavorazioni il servizio è stato ripristinato per tutte le utenze interessate.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante le attività, confermando il proprio impegno nel programma di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche cittadine, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente, e sicuro.