Siracusa, rintracciati due cittadini stranieri irregolari: saranno espulsi

Cronaca · Polizia di Stato

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio disposti in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, eseguiti alla Borgata e nell’isola di Ortigia al fine di prevenire ed evitare episodi di illegalità e contrastare le condotte di soggetti che recentemente si sono resi responsabili di gravi reati, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno rintracciato un cittadino straniero, di origine nigeriana, che ai controlli non è risultato in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale e annoverava precedenti per lesioni personali.

L’uomo, pertanto, è stato accompagnato in un Centro per il Rimpatrio dell’isola, in attesa di accompagnamento alla frontiera e rimpatrio al paese di origine.

Nell’ambito dei medesimi servizi, agenti in servizio al Commissariato di Ortigia hanno rintracciato un cittadino straniero, originario del Ghana, che ai controlli non è risultato in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale e annoverava precedenti di polizia per ingresso e soggiorno irregolari, e che, pertanto, dovrà lasciare il territorio nazionale.