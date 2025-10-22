Siracusa, rintracciato il cittadino americano scomparso: sta bene

Il cittadino Usa di 88 anni allontanatosi nel pomeriggio dall’area archeologica di Siracusa è stato rintracciato a Catania dove si era recato autonomamente con l’autobus e sta bene.

Le forze di polizia, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale erano attivamente impegnati nelle ricerche di Joel, scomparso nel pomeriggio mentre si trovava in visita nella zona archeologica di Siracusa con alcuni suoi connazionali.

La Questura di Siracusa ha immediatamente attivato le ricerche, ma per ora non ci sono aggiornamenti positivi sulla sua ubicazione. Le operazioni di ricerca stanno coinvolgendo le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, che stanno perlustrando la zona con l’aiuto anche di unità cinofile.

Le autorità chiedono a chiunque abbia informazioni o abbia visto Joel di contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.