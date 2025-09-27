Ultime news

1 minuto di lettura
Maltempo

Siracusa, rinviato a domani l’appuntamento con la Settimana Europea dello Sport

Sulla terrazza del Talete sarà possibile misurarsi con numerose discipline sportive

Be active night

Sulla terrazza del Talete sarà possibile misurarsi con numerose discipline sportive

1 minuto di lettura

A causa delle cattive cattive previsioni meteorologiche, è stato rinviato a domani (28 settembre) alle 10, nella terrazza del parcheggio Talete, l’appuntamento con “BeActive”, l’evento organizzato dal Comune per Settimana Europea dello Sport.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e coordinata in Italia da Sport e Salute, coinvolge numerose città in tutto il continente ed è pensato per promuovere i valori sani dello sport e l’importanza di avere stili di vita sani attraverso l’attività fisica.

Sulla terrazza del Talete, tutti secondo le proprie capacità e in maniera gratuita, sarà possibile misurarsi con numerose discipline sportive. La musica e l’energia positiva trasformeranno uno degli spazi più suggestivi della città in un luogo di festa e movimento.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni