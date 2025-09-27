Siracusa, rinviato a domani l’appuntamento con la Settimana Europea dello Sport

A causa delle cattive cattive previsioni meteorologiche, è stato rinviato a domani (28 settembre) alle 10, nella terrazza del parcheggio Talete, l’appuntamento con “BeActive”, l’evento organizzato dal Comune per Settimana Europea dello Sport.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e coordinata in Italia da Sport e Salute, coinvolge numerose città in tutto il continente ed è pensato per promuovere i valori sani dello sport e l’importanza di avere stili di vita sani attraverso l’attività fisica.

Sulla terrazza del Talete, tutti secondo le proprie capacità e in maniera gratuita, sarà possibile misurarsi con numerose discipline sportive. La musica e l’energia positiva trasformeranno uno degli spazi più suggestivi della città in un luogo di festa e movimento.