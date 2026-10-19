Siracusa, riparazione completata: in serata torna l’acqua in Ortigia e Borgata

Attualità · Aretusacque

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Aretusacque comunica che sono stati completati tutti gli interventi di riparazione sulle condotte di adduzione che alimentano il serbatoio Teracati, che nelle ultime ore erano state interessate da una serie di guasti riconducibili ai ripetuti blackout elettrici che hanno interessato il territorio.

Le attività, svolte ininterrottamente dal personale tecnico e operativo dell’azienda, hanno consentito il ripristino di tutte le criticità riscontrate lungo la rete di alimentazione del serbatoio, infrastruttura strategica per la distribuzione idrica a servizio delle zone della Borgata e di Ortigia.

Attualmente il serbatoio Teracati è in fase di riempimento, condizione necessaria per il progressivo ritorno ai normali livelli di esercizio del sistema acquedottistico.

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Aretusacque sta continuando a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione operativa e l’andamento dei livelli del serbatoio, al fine di assicurare il pieno ritorno alla regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, verosimilmente nel corso della tarda serata odierna.

L’azienda ringrazia i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati durante la gestione dell’emergenza e rinnova il proprio impegno a garantire la continuità e l’affidabilità del servizio idrico integrato.