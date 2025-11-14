Siracusa, ripartono i lavori per la mensa della “Vittorini”: ruspe in azione per eliminare i cumuli di terra e nuove regole per sosta e viabilità

Via i cumuli di terra nel cantiere dove sorgerà la nuova mensa scolastica dell’istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa. Dopo mesi di stop, i mezzi della ditta sono tornati in azione, segnando di fatto la ripresa operativa dei lavori. Lo sblocco dell’impasse era legato al rinvenimento di elementi archeologici nell’area di cantiere, che la Soprintendenza ai Beni Culturali aveva ritenuto opportuno studiare prima di concedere il via libera. L’esito degli approfondimenti ha consentito di procedere senza varianti al progetto, evitando ulteriori allungamenti dei tempi.

Già un mese fa l’assessore all’Edilizia scolastica Enzo Pantano aveva anticipato la soluzione del nodo con la Soprintendenza: “La ditta tornerà sul cantiere già dalla prossima settimana – aveva spiegato – e stiamo valutando se liberare parte della terra di risulta per ripristinare il cortile. Nel frattempo, installeremo nuovamente i paletti dissuasori e garantiremo una pattuglia fissa della Municipale”.

La rimozione dei cumuli di terra va proprio in questa direzione: consentirà di liberare un’ampia porzione del cortile, restituendo quegli spazi necessari affinché l’ingresso e l’uscita degli studenti possano svolgersi in condizioni di maggiore sicurezza.

La fase che si apre adesso sarà quella in cui, come riconosce lo stesso assessorato, sarà indispensabile “correre” per rispettare le scadenze del Pnrr, che finanzia l’intervento. Il completamento della mensa è infatti decisivo anche sotto il profilo didattico: una volta conclusi i lavori, sarà possibile attivare il tempo pieno all’interno dell’istituto.

Intanto, al fine di consentire la movimentazione dei mezzi pesanti in ingresso e in uscita dall’area di cantiere, il Comune ha disposto una serie di misure temporanee sulla viabilità: dal 17 novembre 2025 alle 7 e fino alle 17 del 31 dicembre 2025, in via Regia Corte, nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 15, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, compreso il tratto non asfaltato. Nello stesso periodo, i mezzi pesanti di cantiere sono autorizzati a percorrere in entrambi i sensi di marcia via Regia Corte, nel tratto tra il civico 13 e l’intersezione con viale Tica. Le limitazioni su sosta e transito si inseriscono nel quadro delle misure annunciate dall’assessore Pantano per garantire un equilibrio tra esigenze del cantiere, sicurezza scolastica e vivibilità del quartiere, in attesa che la nuova mensa scolastica diventi finalmente realtà.