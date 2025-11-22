Siracusa, ripetuti furti nella zona montana. Giansiracusa: “Questione portata all’attenzione della Prefettura”

Su richiesta del presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, a nome dei sette Comuni della Zona Montana, si è tenuto ieri un incontro convocato da Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, avente a oggetto il tema della sicurezza nelle comunità della zona iblea, a seguito dei ripetuti episodi di furti registrati nelle ultime settimane in quasi tutti i territori coinvolti.

Durante la riunione, Sua Eccellenza il Prefetto ha garantito la massima attenzione da parte delle Forze dell’Ordine, annunciando, anche a seguito del Comitato Ordine e Sicurezza pubblica svoltosi nei giorni scorsi, il potenziamento dei servizi di vigilanza per assicurare una presenza più capillare e costante sul territorio.

In particolare, di concerto con il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, saranno predisposti interventi mirati e attività di monitoraggio rafforzato, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ulteriormente i fenomeni delittuosi che hanno generato preoccupazione nelle comunità.

A conclusione dell’incontro, il presidente del Libero Consorzio e i sindaci della Zona Montana hanno espresso il proprio sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto per la sensibilità dimostrata e per la tempestiva operatività nel farsi carico delle esigenze dei territori, confermando la piena collaborazione istituzionale per garantire sicurezza e serenità alle rispettive comunità.