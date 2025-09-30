Siracusa, riprendono i lavori in via Eolo: modifiche alla circolazione

Riprendono i lavori sul ponteggio utilizzato per effettuare le opere di consolidamento di un tratto del muraglione del lungomare di Levante, in Ortigia, motivo per cui da oggi al venerdì (3 ottobre) la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie Nizza e Eolo subiranno delle modifiche.

​In dettaglio, via Eolo sarà chiusa chiusa dalle 7 alle 16,30. I mezzi in uscita dal centro storico dovranno percorrere via Nizza, dove sarà vietato parcheggiare e che sarà a senso unico alternato. I veicoli che percorrono via Larga potranno svoltare destra o a sinistra a seconda delle indicazioni del personale della ditta che effettua i lavori, presente all’incrocio.