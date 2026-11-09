Siracusa, riprendono in città i controlli con l’autovelox

Attualità · Sicurezza stradale

La Polizia Municipale di Siracusa intensifica i servizi di controllo contro il superamento dei limiti di velocità, che resta tra le principali cause di incidenti stradali. Un’attività di prevenzione per accrescere i livelli di sicurezza in città e contrastare le violazioni al codice della strada.

​I controlli saranno effettuati attraverso un dispositivo mobile di rilevamento della velocità che già domani (10 novembre) sarà posizionato in viale Scala Greca, di fronte civico 157, in direzione di largo Giovanni Palatucci. Il servizio proseguirà nei giorni a venire e interesserà anche altre aree del territorio comunale, tra cui le zone della Pizzuta e di Targia.

​L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e sensibilizzazione finalizzato a promuovere comportamenti di guida responsabili e a richiamare l’attenzione di automobilisti e motociclisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nei tratti stradali più rischiosi.

​L’obiettivo è di prevenire gli incidenti, tutelare l’incolumità delle persone sulle strade e rafforzare la sicurezza generale.