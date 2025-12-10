Siracusa, riprendono le attività dell’associazione Christiane Reimann: siglato un accordo con il comprensivo Vittorini

Dopo mesi difficili segnati dall’impossibilità di accedere alla Villa sede storica delle attività, per ragioni legate alla sicurezza, l’Associazione Culturale Christiane Reimann annuncia la ripresa delle proprie iniziative. A partire da venerdì 12 dicembre, infatti, gli appuntamenti culturali dell’Associazione troveranno nuova casa presso l’VIII Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, in via Regia Corte 5 a Siracusa.

La collaborazione è frutto di un protocollo d’intesa triennale siglato tra l’Associazione e la scuola, la quale ha tra i suoi obiettivi educativi la promozione del senso estetico, della cultura del bello e della formazione civica consapevole. Un terreno ideale, dunque, per sviluppare percorsi formativi innovativi e condivisi.

L’Associazione Christiane Reimann — da sempre impegnata nella diffusione dell’arte, della letteratura, della musica, del teatro e della cultura popolare — esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto e per la possibilità di collaborare fianco a fianco con i docenti dell’Istituto Vittorini, contribuendo alla crescita culturale dei giovani e del territorio.

La nuova sinergia tra scuola e associazione permetterà di proporre iniziative aperte agli studenti, alle famiglie e all’intera cittadinanza, con la partecipazione di esperti e professionisti dei diversi ambiti culturali.

Per il mese di dicembre 2025 sono già in programma tre appuntamenti:

Venerdì 12 dicembre 2025, ore 17.30 – “Luciuzza e le sue città”, conferenza con interventi di Pierluigi Chimirri, Emanuele Dimauro e Umberto Garro.

Venerdì 19 dicembre 2025, ore 17.30 – “Il dono: dalla Natività di Gesù alla quotidianità dell’uomo comune”, dialogo in collaborazione con la Società San Vincenzo De’ Paoli, relatori Camillo Biondo ed Elvira Siringo.

Lunedì 29 dicembre 2025, ore 17.30 – Concerto di fine anno con il soprano Cristina Di Mauro, Francesco Drago al pianoforte e le violiniste Silvia Rita e Lucia Maria Drago.

L’Associazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli incontri che si svolgeranno nei locali della scuola “Elio Vittorini”, all’insegna della cultura, della condivisione e della rinascita delle attività sul territorio.