Siracusa, riprendono le attività di promozione della lettura promosse dalle Biblioteca comunale

Da domani, mercoledì 1 ottobre, riprendono le attività di promozione della lettura promosse dalle Biblioteca comunale. Curate dall’animatrice culturale Marilina Figura, hanno trovato l’adesione degli Istituti Brancati, Costanzo, Giaracà, Orsi, Vittorini e Wojtyla/Chindemi.
I progetti posti all’attenzione delle scuole per l’anno scolastico sono “E lessero tutti felici contenti”, “La nuvola bianca e la nuvola nera”, “Il cassonello”, “Siamo tutti Gianburrasca”, “Il Mago di Oz”, l’undicesimo torneo di lettura “Attenti al…libro”, il concorso letterario “Cosa accadrebbe se…”.
I progetti proposti vedranno impegnate sette sezioni “cinque anni” della scuola dell’infanzia, 7 classi seconde della scuola primaria, 6 classi terze della scuola primaria, 5 classi quarte della scuola primaria e 4 classi quinte della scuola primaria.
Gli Istituti parteciperanno anche al Torneo di lettura e al Concorso letterario.
