Siracusa, riprese le ricerche di Nino Cusmano: volontari in campo

Sono riprese questa mattina le ricerche di Antonino Cusmano, il 73enne scomparso dal 1° settembre, dopo essere uscito in mare a bordo della sua imbarcazione.

La barca, una Sessa Key Largo 19, era stata ritrovata ieri pomeriggio a circa 16 miglia dalla costa di Avola da un velivolo della Guardia Costiera. A bordo erano stati rinvenuti alcuni effetti personali dell’uomo, ma di lui nessuna traccia.





Oggi le ricerche si sono intensificate, grazie anche alla mobilitazione di familiari e volontari. La figlia di Cusmano ha lanciato un appello pubblico per costituire un gruppo di ricerca spontaneo capace di affiancare le attività ufficiali di Guardia Costiera, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Le aree considerate prioritarie si estendono lungo la fascia costiera tra Capo Passero e Calamosche, includendo Portopalo di Capo Passero e la riserva di Vendicari. Si tratta di un tratto di mare e di costa particolarmente complesso, caratterizzato da correnti forti e da fondali frastagliati.

Per questo motivo i volontari hanno suddiviso le operazioni in squadre via terra e squadre via mare, con gommoni e piccole imbarcazioni per perlustrare insenature e tratti difficilmente accessibili. Un esperto meteo-marino si occuperà di monitorare i venti e le correnti per indirizzare gli sforzi di ricerca.

La rete spontanea di supporto prevede un’organizzazione dettagliata: un coordinatore in contatto con le autorità competenti; squadre di terra per il pattugliamento di spiagge e sentieri; squadre nautiche per le ispezioni in mare;

• volontari per la logistica e la comunicazione; un gruppo incaricato della documentazione delle operazioni.

Strumenti come radio VHF, GPS, droni, binocoli e kit di primo soccorso vengono utilizzati per rendere più efficace l’azione collettiva. È stato inoltre attivato un gruppo WhatsApp dedicato per aggiornamenti in tempo reale.

“Ogni aiuto è prezioso – scrive la figlia in un messaggio diffuso nelle scorse ore –. Le ricerche saranno coordinate in base alle correnti e ai venti. Chiunque possa contribuire, a terra o in mare, è il benvenuto”.

La speranza è che l’impegno congiunto di volontari e forze dell’ordine possa aiutare a ritrovare il 73enne disperso e fare chiarezza sulla sua scomparsa.