Siracusa, ripristinata l’illuminazione del Tempio di Apollo. Romano: “grazie a sindaco e soprintendente”

Ripristinato, in attesa del nuovo impianto, l’illuminazione del Tempio di Apollo. “Ringrazio il Soprintendente Antonino Lutri e il sindaco Francesco Italia per essersi adoperati – dice il consigliere comunale Gaetano Romano -. Il monumento, già da stasera, sarà nuovamente illuminato e pienamente godibile”.

Il guasto si era verificato durante i giorni del ciclone Harry dello scorso gennaio, mandando in corto circuito l’impianto. “A seguito di compulsazione del sindaco, e mia, il soprintendente si é adoperato per il ripristino, seppur temporaneo – conclude – in attesa del nuovo progetto di illuminazione, per assicurare l’illuminazione in tempi brevissimi”.