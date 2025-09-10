Finita l'estate, ci si appresta a una nuova stagione

Ospite Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta

Siracusa, ripristinato l’intervento al campo Pozzi: il sistema funziona regolarmente

Si potrebbe ancora riscontrare qualche singolo problema causato da qualche bolla d'aria

Le squadre di Siam hanno completato l’intervento e ripristinato il guasto, rimettendo in marcia l’impianto. Il sistema dunque funziona ora regolarmente anche se, considerata la riduzione della portata in uscita attuata ieri, si potrebbe ancora riscontrare qualche singolo problema causato da qualche bolla d’aria.

Guasto irreversibile al campo pozzi: riduzione idrica nella zona alta di Siracusa

Siam

Ieri, a causa di un guasto irreversibile al motore elettrico di alimentazione della pompa di rilancio del campo pozzi di San Nicola, al serbatoio di Bufalaro Basso, è stato necessario ridurre la portata in uscita dal serbatoio interessato. Un intervento mirato a garantire la stabilità dell’intero sistema idrico ed evitare così criticità diffuse.


