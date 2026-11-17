Politica · igiene ambientale

Preoccupazione per la situazione dei lavoratori del servizio di igiene ambientale di Siracusa, passato lo scorso febbraio dalla gestione Tekra alla società Risam attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda. A sollevare la questione è il consigliere comunale Damiano De Simone, che ieri in aula ha chiesto un intervento istituzionale per fare chiarezza sulle criticità segnalate dai dipendenti e verificare il rispetto degli accordi sottoscritti in occasione del passaggio di gestione.

La vicenda riguarda 252 lavoratori transitati alla società subentrante dal primo febbraio 2026, secondo quanto previsto dal verbale sindacale sottoscritto il 23 gennaio alla presenza dei rappresentanti delle aziende e delle organizzazioni sindacali. L’accordo stabiliva il mantenimento dei livelli di inquadramento, delle qualifiche e delle mansioni già acquisite, oltre a una serie di impegni relativi alle spettanze economiche maturate durante la precedente gestione.

È proprio su alcuni di questi aspetti che, secondo quanto riferito da De Simone, sarebbero emerse difficoltà. “I dipendenti lamentano problemi legati alle cessioni del quinto, con alcune rate che non risulterebbero versate, e al trattamento di fine rapporto”, spiega il consigliere, sottolineando come queste situazioni possano determinare conseguenze anche nei rapporti dei lavoratori con gli istituti di credito.

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Il verbale sindacale prevedeva, in particolare, che Tekra provvedesse al pagamento del Tfr maturato attraverso rate mensili a partire da febbraio, con saldo entro il 30 giugno 2026. Alla stessa società spettava inoltre il versamento alle finanziarie delle rate insolute relative alle cessioni del quinto e delle quote di Tfr vincolate. L’accordo conteneva anche una clausola di salvaguardia: in caso di mancato pagamento di almeno due rate del Tfr, la società uscente avrebbe perso il beneficio della rateizzazione, consentendo al lavoratore di agire per il recupero dell’intero importo residuo.

Le segnalazioni sollevano quindi interrogativi sull’effettiva attuazione degli impegni assunti, fermo restando che le responsabilità relative alle spettanze pregresse devono essere distinte da quelle della società attualmente incaricata del servizio. Alle questioni economiche si aggiungono ulteriori criticità segnalate sulle condizioni di lavoro. In particolare, vengono riferite contestazioni relative al riconoscimento degli inquadramenti contrattuali per i dipendenti che svolgerebbero mansioni superiori rispetto al livello attribuito, oltre a preoccupazioni per la sicurezza e l’idoneità dei mezzi utilizzati.

Secondo alcune segnalazioni, nei giorni scorsi sarebbero state effettuate anche verifiche ispettive dalle quali sarebbero emerse carenze riguardanti i veicoli e i dispositivi di protezione individuale. Su questo quadro De Simone sollecita un approfondimento da parte delle istituzioni cittadine. “Chiedo al presidente del Consiglio comunale di farsi portavoce di queste preoccupazioni e di attivarsi per comprendere cosa stia realmente accadendo”, afferma il consigliere, richiamando la necessità di tutelare i dipendenti e verificare il rispetto delle condizioni concordate con le organizzazioni sindacali.

L’obiettivo, spiega, è evitare che le tensioni possano aggravarsi fino a sfociare in iniziative di protesta. “Non vorrei che si arrivasse alla proclamazione di stati di agitazione”, aggiunge De Simone. La società Risam, subentrata attraverso l’affitto del ramo d’azienda di Tekra, è chiamata a garantire la continuità del servizio di igiene ambientale cittadino fino alla scadenza contrattuale prevista per la metà del 2027.