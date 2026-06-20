Siracusa, rischio incendi e degrado. Vaccaro (Insieme): “Mazzarona e via Italia non sono pezzi di città di serie B”

“I quartieri della periferia urbana di Siracusa, come Mazzarona e la zona di via Italia, non possono continuare a essere trattati come la solita città di serie B, abbandonati al degrado e, con l’arrivo del grande caldo, esposti al costante pericolo di roghi devastanti”. A dichiararlo in una nota ufficiale è il consigliere comunale Ciccio Vaccaro, consigliere comunale di “Insieme”, che accende i riflettori sulle condizioni di sicurezza e decoro dei complessi residenziali e delle aree pubbliche della periferia cittadina.

Con le temperature estive in forte aumento, la presenza di sterpaglie enormemente cresciute a ridosso di palazzi, marciapiedi e spazi ludici rappresenta una vera e propria minaccia per l’incolumità pubblica. Un problema che per Vaccaro va affrontato immediatamente applicando l’ordinanza antincendio firmata dal Sindaco, che impone la pulizia dei terreni.

“L’ordinanza sindacale – spiega il consigliere Vaccaro – stabilisce doveri precisi, ma le regole devono valere innanzitutto per l’Amministrazione comunale. È inaccettabile che a Mazzarona, tra le palazzine di edilizia popolare, o nelle aree interne e limitrofe a via Italia, vi siano distese di erba secca e canneti che arrivano ai primi piani delle abitazioni. Chiedo che il Comune dia immediatamente il buon esempio avviando un piano straordinario di scerbatura e bonifica delle proprie aree di competenza. Non si può attendere il primo vento di scirocco per poi inseguire le fiamme e l’emergenza”.