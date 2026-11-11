Siracusa, Riserva Ciane e Saline: polemica su rampe in cemento: chiesta la rimozione

Attualità · La polemica

Polemica sui lavori in corso nella Riserva naturale orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa. A sollevare la questione sono Giuseppe Ansaldi, per il Comitato Parchi, Carmelo Iapichino, per la LIPU, e Paolo Tuttoilmondo, per Legambiente, che contestano la realizzazione di due rampe in cemento lungo il sentiero ripariale, nel tratto da Mezzabotte alla fonte.

Secondo i firmatari della nota, l’intervento avrebbe modificato in maniera significativa un accesso che, fino a poche settimane fa, era costituito da quattro gradini e consentiva il passaggio verso la sponda destra del fiume. Al loro posto sarebbero state realizzate due strutture in calcestruzzo, giudicate dai rappresentanti delle associazioni “un’opera di una rozzezza e inadeguatezza inaudite“.

I lavori, secondo quanto riferito nella segnalazione, rientrerebbero nel finanziamento da 200 mila euro promosso dall’onorevole Gilistro e presentato come avvio della riqualificazione della riserva. L’ente gestore, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, viene indicato dai firmatari come responsabile dell’intervento.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Le associazioni precisano di non mettere in discussione la necessità di rendere i percorsi naturalistici accessibili anche alle persone con disabilità. La contestazione riguarda invece le modalità con cui sarebbe stata realizzata l’opera. “Invece di ricorrere a soluzioni di ingegneria naturalistica a bassissimo impatto – impiegando legno, terra stabilizzata o tecniche ecocompatibili capaci di integrarsi nell’ambiente – si è optato per la scorciatoia più sbrigativa e distruttiva“, sostengono.

Nel documento viene inoltre sollevato un dubbio sulla reale rispondenza delle rampe ai requisiti tecnici necessari per garantire l’accessibilità. I firmatari richiamano anche la presenza di un guardrail metallico, definito fortemente impattante, installato di recente sul ponticello del Ciane in sostituzione della precedente barriera.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda la collocazione degli interventi all’interno della Zona A della riserva, area sottoposta a tutela integrale. Per questo, Ansaldi, Iapichino e Tuttoilmondo chiedono chiarimenti sull’iter autorizzativo, sulle eventuali autorizzazioni assessoriali e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), anche in considerazione del fatto che l’opera sarebbe stata realizzata su un’area di demanio regionale.

I rappresentanti delle associazioni fanno sapere di avere già trasmesso una formale segnalazione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, chiedendo una verifica immediata delle autorizzazioni, la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi.

“Il diritto all’accessibilità deve essere coniugato con l’altrettanto inviolabile dovere di conservazione della bellezza e dell’integrità dei nostri luoghi“, concludono i firmatari, che chiedono un intervento per fare chiarezza sui lavori eseguiti nella riserva.