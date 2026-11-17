Attualità · Libero consorzio

Le condizioni della Riserva naturale Ciane-Saline, gli interventi realizzati e successivamente rimossi, le risorse pubbliche impiegate e il mancato coinvolgimento degli organismi scientifici nella gestione dell’area protetta. Sono i temi sollevati da Italia Nostra Siracusa, che torna a denunciare le criticità della riserva e chiede chiarimenti al Libero Consorzio comunale, ente gestore, sulla gestione degli interventi e sulle scelte adottate negli ultimi anni.

A intervenire è la presidente della sezione siracusana dell’associazione, Liliana Gissara, che pone innanzitutto una questione economica: “Chi pagherà l’esecuzione di quei lavori, e il successivo, repentino smantellamento?”. Il riferimento è agli scivoli realizzati nell’area della riserva e poi rimossi, secondo quanto ricostruito dall’associazione, dopo le osservazioni presentate dal Comitato Parchi e dalla LIPU.

Per Italia Nostra si tratta dell’ultimo episodio di una gestione che non avrebbe affrontato adeguatamente le criticità ambientali accumulate nel tempo. La riserva, sottolinea Gissara, è da anni interessata da incendi, fenomeni di ingressione marina dovuti al cedimento del cordolo litorale durante le mareggiate, carenze nella manutenzione e proliferazione di specie vegetali che starebbero progressivamente riducendo gli spazi occupati dal papiro.

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Un fenomeno particolarmente significativo, osserva l’associazione, considerando che fu proprio la presenza della rigogliosa vegetazione a papiro a contribuire all’istituzione della riserva. Alle problematiche ambientali si sarebbero aggiunti interventi giudicati poco rispettosi delle caratteristiche del luogo. Gissara esprime dubbi anche sulla regolarità delle procedure seguite per la realizzazione degli scivoli, ipotizzando che possano essere mancati alcuni passaggi autorizzativi e le necessarie valutazioni. Si tratta di rilievi avanzati dall’associazione, sui quali non risultano al momento elementi sufficienti per accertare eventuali irregolarità.

Nel mirino di Italia Nostra finisce anche il funzionamento del Tavolo tecnico permanente, istituito dal Libero Consorzio per affrontare le problematiche della riserva. Secondo Gissara, il tentativo di recuperare il tempo perduto attraverso il confronto tra tecnici e rappresentanti delle associazioni non avrebbe prodotto risultati concreti. Il tavolo, pur avendo favorito un’interlocuzione tra i partecipanti, sarebbe rimasto privo di un preciso inquadramento normativo e le priorità individuate nel corso degli incontri non avrebbero ancora trovato attuazione.

Da qui la richiesta di ricostituire il Consiglio provinciale scientifico, organismo previsto dalla normativa e chiamato a collaborare con l’ente gestore della riserva. “Già agli incontri del Tavolo tecnico permanente Italia Nostra aveva chiesto la ricostituzione del Consiglio provinciale scientifico”, ricorda Gissara, sottolineando come quest’ultimo, a differenza del tavolo istituito dal Libero Consorzio, abbia una composizione disciplinata dalle norme e competenze specifiche nella valutazione degli interventi.

Secondo l’associazione, il coinvolgimento preventivo dell’organismo scientifico avrebbe potuto evitare la realizzazione di opere successivamente contestate e rimosse, indirizzando le amministrazioni verso soluzioni progettuali maggiormente compatibili con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche della riserva. Un’altra questione riguarda il ponticello Mezzabotte, lungo la Strada regionale 3, dove è stato recentemente installato un guard-rail che Italia Nostra considera eccessivamente ingombrante e poco coerente con il contesto.

Gissara contesta in particolare le dimensioni e l’impatto visivo della barriera, descritta come una protezione di tipo autostradale collocata lungo una strada regionale di modeste dimensioni, derivante da un’antica trazzera. L’associazione ricorda che sul ponticello la carreggiata è talmente stretta da consentire il transito di un solo veicolo alla volta e chiede agli enti competenti di verificare la regolarità dell’intervento e la congruità della protezione rispetto alle caratteristiche della strada.

Qualora emergessero criticità, Italia Nostra propone di sostituire il guard-rail con una soluzione conforme alle esigenze di sicurezza, ma maggiormente rispettosa del contesto paesaggistico. La questione, per l’associazione, non riguarda soltanto le singole opere realizzate, ma il rapporto tra l’ente gestore e le realtà ambientaliste che da anni seguono le vicende della riserva.





“Spiace che l’ente gestore della preziosa e suggestiva Riserva, irrinunciabile luogo identitario della Città, consideri le associazioni più come un intralcio che come occasione di collaborazione per la migliore gestione”, afferma Gissara. La presidente ricorda inoltre il valore storico e culturale del Ciane, celebrato nei secoli da studiosi, viaggiatori e artisti, e il ruolo del papiro come elemento distintivo di un ambiente nel quale convivono patrimonio naturalistico, memoria storica e tradizione mitologica.