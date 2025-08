Siracusa, risolta in 24 ore la crisi idrica al condominio Due Pini: sigilli rimossi e servizio ripristinato

È durata circa 24 ore la “crisi idrica” che ha visto coinvolto il condominio Due Pini di via Damone a Siracusa. Nella giornata di ieri, infatti, diversi condomini hanno contattato la nostra redazione per segnalare l’apposizione dei sigilli ai contatori idrici da parte della Siam, società che gestisce il servizio. Il motivo è dovuto da un’importante morosità da parte del complesso condominiale – che conta circa una settantina di utenze oltre alla presenza di una Rsa – che in una prima fase aveva portato il gestore alla riduzione del servizio, per poi procedere alla sospensione dello stesso.

A farne le spese, ovviamente, tutti i condomini, anche quelli in regola con i pagamenti, che a più riprese si sono rivolti alle forze dell’ordine e alla stampa. Oggi, però, secondo quanto raccolto da Siam, la situazione sarebbe già stata risolta: l’amministratore di condominio e l’azienda avrebbero concordato un nuovo piano di rientro e pare sia stata già pagata la prima quota dello stesso.





Contestualmente i tecnici dell’azienda hanno rimosso i sigilli ai contatori, ripristinando il servizio a tutte le utenze.