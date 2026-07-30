Siracusa, risolto il guasto idrico: Ortigia e Borgata verso il ritorno alla normalità

Attualità · Aretusaacque

Aretusacque informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività urgenti avviate a seguito delle criticità riscontrate sulle adduzioni Dammusi-Teracati, è stato completato nella serata di ieri uno dei principali interventi di riparazione sulla rete.

A seguito del completamento dei lavori, il sistema idrico è stato progressivamente rimesso in esercizio. I serbatoi di Ortigia e Borgata risultano attualmente in fase di recupero dei livelli di accumulo, elemento fondamentale per la graduale normalizzazione dell’alimentazione nelle zone servite.

Nella mattinata odierna le squadre tecniche di Aretusacque hanno avviato una serie di verifiche sul campo lungo la rete interessata, finalizzate a monitorare il corretto funzionamento delle infrastrutture e a individuare eventuali ulteriori anomalie. Contestualmente sono in corso le attività di spurgo dell’aria dalle condotte, operazioni necessarie dopo gli interventi di riparazione e la successiva rimessa in esercizio del sistema.

Durante questa fase di riassetto della rete potrebbero ancora verificarsi fenomeni localizzati di riduzione della pressione o temporanee irregolarità nell’erogazione, in particolare nelle aree di Ortigia e Borgata, che saranno progressivamente superati con il completamento delle attività tecniche e il pieno riequilibrio del sistema idrico.

Aretusacque continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo operative tutte le risorse necessarie per garantire il più rapido ritorno alle normali condizioni di servizio. La Società ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate in queste ore e assicura che eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali aziendali.