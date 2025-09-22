Siracusa, risolto il problema idrico all’istituto Costanzo, verifiche all’Archia

È stato risolto il problema idrico che aveva interessato nei giorni scorsi l’Istituto Comprensivo Costanzo, con ridotta pressione dell’acqua nel plesso principale e conseguenti disagi ai servizi igienici. La scuola era stata costretta a far ricorso ad orario di lezione ridotto.

“Appena allertati – spiega l’assessore all’Edilizia scolastica Enzo Pantano – siamo intervenuti tempestivamente con i tecnici comunali, individuando la soluzione più efficace per ristabilire il corretto funzionamento degli impianti”. Nelle ultime ore è stata così completata l’installazione di un nuovo e capiente serbatoio e di una pompa di rilancio: i test effettuati hanno dato esito positivo.

La pressione dell’acqua è tornata regolare e costante e non si registrano più rubinetti a secco. “La nostra attenzione verso il mondo della scuola è massima – sottolineano il sindaco Francesco Italia e l’assessore Pantano – ogni segnalazione che riceviamo viene scrupolosamente esaminata, per garantire a tutti gli studenti strutture efficienti, sicure e di qualità”.

In questi giorni altre segnalazioni sono arrivate dai rappresentanti dei genitori degli studenti del Comprensivo Archia relative ad alcune aule che, esposte al sole, fanno registrare temperature particolarmente elevate. “Già da questa mattina – dichiara Pantano – i nostri tecnici effettueranno sopralluoghi e verifiche per individuare le soluzioni più opportune, così da garantire agli studenti condizioni di maggiore conforto”.