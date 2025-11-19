Siracusa Risorse. Auteri attacca: “gestione opaca. il presidente Giansiracusa intervenga subito”

“Chiedo al presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, di procedere immediatamente alla revoca della nomina dell’amministratore unico di Siracusa Risorse Spa Sebastiano Bellomo, a tutela della società e della credibilità dell’ente socio unico e per questo chiamo alla responsabilità tutti i consiglieri provinciali”. A dirlo è il deputato regionale Carlo Auteri, che dopo aver letto il verbale del collegio sindacale del 3 novembre, parla di un quadro gestionale preoccupante: il Collegio lamenta la mancata collaborazione dell’amministratore rispetto alle richieste formali avanzate in più occasioni, in particolare la mancata consegna dell’elenco dei beni mobili della società, dei relativi costi di gestione e dello stato di efficienza.

Nonostante le reiterate sollecitazioni e i verbali del luglio e del settembre scorsi, le risposte sono rimaste parziali e insufficienti, di fatto ostacolando l’attività di vigilanza prevista dalla legge. “Un atteggiamento simile — prosegue Auteri — mina i principi di trasparenza, correttezza e collaborazione che devono esistere tra l’organo di amministrazione e quello di controllo, e può configurare violazioni degli obblighi statutari e normativi richiamati dallo stesso Collegio. È dunque doveroso intervenire per ristabilire piena legalità e funzionalità nella gestione della società”.

Auteri confida nel presidente Michelangelo Giansiracusa: “è persona perbene, dotata di equilibrio e senso delle istituzioni. È evidente che sta subendo gli effetti di una nomina che non ha condiviso e che oggi espone il Libero Consorzio a una situazione di imbarazzo e rischio gestionale. Per questo lo invito ad adottare un atto di chiarezza, disponendo l’immediata revoca dell’incarico e avviando una nuova fase di rilancio di Siracusa Risorse, fondata su trasparenza, legalità e competenza”.