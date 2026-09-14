Siracusa Risorse, Auteri: “serve chiarezza sulla gestione della partecipata”

Politica · Deputato Ars

“Siracusa Risorse non può diventare la succursale delle esigenze politiche di questo o quel consigliere provinciale, né uno strumento attraverso il quale garantire equilibri territoriali e di partito. Parliamo di una società interamente partecipata dal Libero Consorzio e, quindi, di un patrimonio pubblico sul quale è necessario garantire la massima trasparenza”. A intervenire è il deputato regionale Carlo Auteri, che annuncia un’azione politica sulla gestione di Siracusa Risorse e chiede che venga fatta chiarezza su atti, scelte e organizzazione della partecipata.

“Ho avuto modo di visionare e approfondire diversi documenti e ritengo che ci siano numerosi aspetti sui quali sia necessario un controllo più accurato – dice -. È arrivato il momento di capire come sia stata amministrata la società, quali criteri abbiano guidato determinate scelte e quale sia stato il ruolo della politica”.

Auteri punta il dito soprattutto contro quello che definisce un sistema nel quale “logiche di appartenenza, equilibri politici e territoriali rischiano di prevalere sull’interesse generale. Non accetto che un ente della provincia possa essere considerato terreno sul quale soddisfare esigenze politiche, soprattutto attraverso equilibri tra la zona nord e la zona sud che ancora oggi risultano difficili da comprendere. Se esistono accordi politici devono essere spiegati pubblicamente, perché Siracusa Risorse appartiene alla comunità e non ai partiti”.

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Il parlamentare regionale – che a febbraio aveva già firmato un’interrogazione parlamentare su Siracusa Risorse chiedendo chiarimenti sul trasferimento dei dipendenti della società al Libero Consorzio- richiama anche le difficoltà economiche che negli anni hanno interessato il Libero Consorzio e le sue partecipate: “Sappiamo bene che alla base di molti problemi ci sono anche risorse insufficienti e una situazione finanziaria sulla quale la politica nazionale ha precise responsabilità. Ma la scarsità di risorse non può diventare un alibi per una gestione che, a mio giudizio, necessita di maggiore trasparenza e controllo”.

Auteri annuncia quindi di voler portare avanti un approfondimento sugli atti della società e sulle decisioni assunte negli ultimi anni. “Non mi interessano le appartenenze – conclude -. Mi interessa capire se ogni euro pubblico e ogni scelta siano stati utilizzati esclusivamente nell’interesse del territorio. Su Siracusa Risorse voglio risposte chiare: approfondiremo documenti, incarichi e modalità di gestione. Se emergeranno elementi che richiedono ulteriori verifiche, utilizzeremo tutti gli strumenti istituzionali a nostra disposizione”.