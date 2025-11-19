Siracusa Risorse, Giansiracusa replica ad Auteri: “avviata istruttoria per le verifiche del caso”

“Sul tema della viabilità legata alla Strada Statale 114 – tratto di Punta Cugni, desidero rassicurare l’onorevole Auteri sul fatto che la Presidenza del Libero Consorzio, sin dal giorno del mio insediamento, ha seguito con la massima attenzione la risoluzione della criticità che interessa questa fondamentale arteria, chiusa dal 2021”.

Comincia così la replica di Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero consorzio di Siracusa, alla nota del deputato regionale Carlo Auteri, il quale dopo aver letto il verbale del collegio sindacale del 3 novembre, parla di un quadro gestionale preoccupante dell’ente ma in particolare di Siracusa risorse.

“Desidero ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Chiara Armenia per l’importante accelerazione impressa al percorso, grazie al tavolo prefettizio convocato nei giorni scorsi, alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti dei Comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa, oltre che della Protezione Civile e della Polizia Stradale. – dice ancora Giansiracusa – In quella sede si è condivisa una linea operativa chiara: l’adozione di un atto straordinario e urgente per avviare le indagini preliminari, necessarie alla successiva redazione del progetto esecutivo. Nei prossimi giorni notizierò il tavolo – che resta convocato in sede permanente – nonché la deputazione e le comunità interessate, in merito alle tempistiche per giungere alla definitiva risoluzione del problema.”

“Per quanto riguarda, invece, le criticità sollevate da Auteri – risponde Giansiracusa – sulla gestione di Siracusa Risorse, preciso che già da alcune settimane ho disposto l’avvio di un’istruttoria, al fine di verificare la fondatezza delle ricostruzioni riportate dal Collegio Sindacale. Come sempre, agiremo nel rigoroso rispetto delle norme, del Testo Unico degli Enti Locali e dei nostri statuti e regolamenti interni”.

“L’obiettivo – conclude – rimane quello di normalizzare un ente commissariato per 13 anni, che presenta un quadro complesso e un numero significativo di criticità sedimentate nel tempo. È un percorso che richiede tempo, collaborazione istituzionale e coesione territoriale, ma che stiamo affrontando con serietà e trasparenza”.