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Siracusa, rissa in piazza Santa Lucia: tre feriti, uno in rianimazione

Nel corso dell’episodio tre uomini, di nazionalità tunisina, sono rimasti feriti

Il blitz alla Borgata dei Carabinieri

Nel corso dell’episodio tre uomini, di nazionalità tunisina, sono rimasti feriti

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Momenti di tensione sabato sera a Siracusa, dove intorno alle 19 sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri a seguito di una segnalazione di rissa in piazza Santa Lucia.

Nel corso dell’episodio tre uomini, di nazionalità tunisina, sono rimasti feriti. Le condizioni di uno di loro sarebbero particolarmente gravi: secondo le prime informazioni, sarebbe stato ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono immediatamente giunti i militari della Compagnia di Siracusa, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità.

Al momento sono in corso le indagini per comprendere le cause che hanno scatenato la violenza


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