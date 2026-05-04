Siracusa, rissa in piazza Santa Lucia: tre feriti, uno in rianimazione

Momenti di tensione sabato sera a Siracusa, dove intorno alle 19 sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri a seguito di una segnalazione di rissa in piazza Santa Lucia.

Nel corso dell’episodio tre uomini, di nazionalità tunisina, sono rimasti feriti. Le condizioni di uno di loro sarebbero particolarmente gravi: secondo le prime informazioni, sarebbe stato ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono immediatamente giunti i militari della Compagnia di Siracusa, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità.

Al momento sono in corso le indagini per comprendere le cause che hanno scatenato la violenza