Siracusa, Rno Ciane Saline: prosegue il lavoro del comitato tecnico permanente

Prosegue il lavoro del Comitato Tecnico Permanente costituito nei mesi scorsi per accompagnare, assieme alle associazioni e ai rappresentanti del territorio, un percorso strutturato di tutela e valorizzazione della Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa.

Sabato scorso si è svolto il primo sopralluogo che ha interessato l’area delle Saline, uno dei punti più delicati sotto il profilo dell’erosione costiera. È stato un momento di confronto diretto e operativo, nel quale istituzioni, tecnici e realtà associative hanno potuto verificare sul campo le criticità esistenti e condividere prime valutazioni sulle possibili linee di intervento.

“Priorità assolute la tutela della linea di costa originaria; il ripristino delle condizioni idrauliche delle Saline, la riattivazione del sistema di canali per garantire la vita dell’ecosistema e dell’avifauna e naturalmente attività di controllo delle condizioni minime vitali del papiro con l’eliminazione dei canneti infestanti – sottolinea il presidente del Libero consorzio, Michelangelo Giansiracusa -. Nei prossimi giorni sarà avviato l’approfondimento tecnico del progetto preliminare presentato del Libero Consorzio, da finanziare con fondi regionali per 5 milioni di euro, attraverso un incontro dedicato all’analisi delle soluzioni proposte. L’obiettivo è valutare con attenzione gli interventi previsti per la protezione dell’area assicurandone la sostenibilità ambientale e la piena compatibilità con le esigenze di tutela della riserva. Il 14 marzo è previsto un ulteriore sopralluogo tecnico in sito, utile ad affiancare all’approfondimento progettuale una verifica diretta sul campo e a garantire un percorso di lavoro coordinato e responsabile. Continuiamo ad operare con metodo, competenza e spirito di collaborazione, consapevoli che la tutela della riserva Ciane–Saline richiede un impegno condiviso e costante”.