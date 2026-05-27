Siracusa, Rocca inaugura la nuova boutique in Ortigia: lusso ed eleganza nel cuore di Corso Matteotti

Lusso, comfort e un’esperienza pensata per accogliere il cliente in uno spazio raffinato e immersivo. È questa la visione di Rocca, che continua il proprio percorso di crescita e rafforza la presenza in Sicilia con una prestigiosa relocation a Siracusa, realizzata insieme alla famiglia Zimmitti.

Ieri sera il taglio del nastro ufficiale della nuova boutique, nel cuore di Ortigia, lungo Corso Matteotti, alla presenza del sindaco Francesco Italia, che ha sottolineato il valore strategico dell’apertura per la città, sia dal punto di vista commerciale che dell’immagine. Un investimento che conferma Siracusa tra le destinazioni capaci di attrarre grandi marchi internazionali del lusso.

Il nuovo store si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, con ambienti curati in ogni dettaglio: toni caldi, materiali ricercati e un design elegante che accompagna il visitatore in un’esperienza che va oltre il semplice acquisto. A impreziosire ulteriormente gli spazi è la presenza di Venini, la storica vetreria muranese di proprietà del Gruppo Damiani, con un grande lampadario in vetro soffiato dalle sfumature ambrate e opere d’arredo che dialogano con l’architettura del negozio.

All’interno della boutique trovano spazio le creazioni dei brand del Gruppo – Damiani, Salvini e Venini – accanto a corner dedicati ad alcuni dei nomi più prestigiosi dell’alta orologeria internazionale come Rolex, Bvlgari e Tudor. Ampia anche la proposta dedicata agli appassionati di gioielli e orologi con marchi come Baume & Mercier, Tag Heuer, Longines, Dodo e Montblanc.

Con questa nuova apertura salgono a sei i punti vendita Rocca presenti in Sicilia, a conferma della volontà del gruppo di continuare a investire sull’isola e sul suo potenziale nel segmento del lusso.