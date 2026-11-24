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“Un vero e proprio tradimento”. Paolo Romano non usa mezzi termini per commentare l’elezione di Ivan Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa. Il consigliere di Fratelli d’Italia, candidato del centrodestra e fermatosi a 10 voti contro i 18 ottenuti dal neo vicepresidente, denuncia la rottura degli accordi politici che, a suo dire, avrebbero dovuto consentire alle opposizioni di esprimere il nuovo componente dell’ufficio di presidenza.

Al centro delle critiche ci sono soprattutto il gruppo Insieme e il Partito Democratico, anche se Romano distingue nettamente le responsabilità politiche delle due forze. “Ringrazio innanzitutto chi mi ha votato e mi ha dato fiducia, perché è sempre una soddisfazione ricevere il consenso di chi, a sua volta, è stato scelto dai cittadini – dichiara Paolo Romano -. Ma oggi vedo due situazioni diverse: una che considero un vero tradimento degli accordi preliminari e un’altra che rappresenta un grave errore politico”.

Il riferimento è al fronte delle opposizioni che, appena una settimana prima, aveva raccolto 16 voti a favore della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia. Secondo Romano, quella convergenza avrebbe dovuto tradursi anche nell’elezione del vicepresidente, consentendo alle forze contrarie all’amministrazione di mantenere una posizione unitaria. “Avevamo in aula i numeri per eleggere noi il vicepresidente e continuare il percorso del gruppo di opposizione che aveva promosso la sfiducia – sostiene Romano -. Invece oggi quel fronte si è disgregato, favorendo la maggioranza e il sindaco Francesco Italia”.

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Il consigliere di Fratelli d’Italia punta il dito in particolare contro Insieme, il gruppo al quale appartiene Scimonelli. “Per quanto riguarda Insieme, parlo di un vero e proprio tradimento – accusa Romano -. C’era un accordo tra le forze politiche più vicine al centrodestra e invece, a mio avviso, è stata raggiunta un’intesa sottobanco. Questa è cattiva politica, perché continuiamo a dare un esempio sbagliato ai cittadini”.

Parole che segnano una frattura evidente tra forze che avevano condiviso il voto sulla mozione di sfiducia. Diverso il giudizio sul Partito Democratico. I tre consiglieri dem, Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla, hanno deciso di restare fuori dall’aula, non condividendo la candidatura di Romano, anche per il suo ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e per le posizioni espresse sulla vicenda dell’ostello di Cassibile. Romano riconosce che il Pd aveva manifestato apertamente le proprie perplessità, ma considera comunque la scelta un errore politico. “Il Partito Democratico si proponeva come una delle forze capaci di guidare l’opposizione e accompagnare la città nei prossimi diciotto mesi – osserva -. Invece è stato proprio il Pd a contribuire a questo inghippo e alla disgregazione politica del gruppo”.

Il consigliere precisa però di non voler equiparare il comportamento dei dem a quello di Insieme. “Quello del Pd non lo definisco un tradimento, perché almeno sono stati leali nel comunicare che avevano delle pregiudiziali – puntualizza Romano -. Lo considero un errore politico. Per Insieme, invece, il giudizio è diverso, perché ritengo che siano stati disattesi accordi che erano stati raggiunti”.